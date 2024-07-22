نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يعلن ضم مهاجم الهلال السابق رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده بشكل رسمي مع صالح الشهري مهاجم فريق الهلال السابق في صفقة انتقال حر، اليوم الإثنين.

وكانت إدارة نادي الاتحاد السعودي قد قامت برفع اسم الشهري إلى لجنة الاستدامة المالية بالنادي تمهيدًا للتعاقد معه بعقد يمتد حتى 3 مواسم مقابل نحو 16 مليون ريال.

وتعد هذه الصفقة الثالثة لصالح نادي الاتحاد السعودي حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية، حيث سبق وأن أعلن التعاقد مع كل من معاذ فقيهي بعقد لمدة 4 سنوات والجزائري حسام عوار.

كما أن اتحاد جدة كان أعلن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي لوران بلان لخلافة مارسيلو جالاردو في تدريب الفريق الأول خلال الموسم الجديد.