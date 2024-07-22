الأهلي يصل ملعب مباراة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى استاذ الدفاع الجوي استعدادًا للقاء بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان في استقبال النادي الأهلي، أطفال بنك الكساء المصري في إطار الدور المجتمعي لنادي بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي أمام بيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.