نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يراهن على قوته الضاربة أمام بيراميدز الليلة في قمة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر، على تشكيل مباراة الليلة أمام منافسه بيراميدز في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

ويخوض مارسيل كولر مباراة قمة الدوري أمام منافسه العنيد بيراميدز – متصدر ترتيب جدول الدوري- بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع عمر عبدالواحد وعبدالمنعم وربيعة وكريم فؤاد، وبالوسط مروان وإمام عاشور وتوفيق، وبالهجوم الشحات ووسام أبو علي والعائد تاو.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم فى الدوري

تنطلق مباراة الأهلى وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، يتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري قبل مواجهة الليلة

يتصدر فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب قبل مباراة اليوم بـ68 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز خلالها بـ21 وتعادل في 3 أخرى وخسر اثنين، فيما يأتي الأهلي وصيفا برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين.

القنوات الناقلة مباراة الأهلى وبيراميدز

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مالكة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، عن نقل مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة.