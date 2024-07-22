التعادل الإيجابي يحسم مباراة الإسماعيلي والجونة

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الإسماعيلي والجونة ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/2024.

الإسماعيلي والجونة يتعادلان 1-1

وظهر الإسماعيلي في شوط اللقاء الأول بأداء جماعي مميز، مكنه من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وسجل محمد دسوقي هدف الدراويش الأول في اللقاء من ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من لاعب الجونة عبد الفتاح شتا على عبد الرحمن مجدي.

واستمر الإسماعيلي في السيطرة على مجريات اللقاء، واهدر العديد من الفرص المحققة أمام المرمى، وذلك بسبب تألق صبحي سليمان حارس مرمى الجونة.

تمكن فريق الجونة من إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 84 من زمن المباراة، بعد خطأ من لاعبي الدراويش في إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء، ليستغلها أشرف مجدي لاعب الجونة ويسجل هدف التعادل.

وشهد اللقاء إلغاء هدف للنادي الإسماعيلي في مباراة اليوم، سجله اللاعب عبد الرحمن مجدي، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفار.

وبهذا التعادل أصبح الإسماعيلي في حقبته 32 نقطة محتلًا بهم المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة.