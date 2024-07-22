نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة في الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز
وجاء تشكيل الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:-
- حراسة المرمى: محمد الشناوي
- الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد عبدالفتاح
- الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
- الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر
أما بدلاء الأهلي، هم:-
(مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني).