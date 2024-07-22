عاجل| مفاجأة في الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

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