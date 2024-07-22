الارشيف / الرياضة

عاجل| مفاجأة في الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة في الهجوم.. كولر يعلن تشكيل لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد بيراميدز

وجاء تشكيل الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:-

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - خالد عبدالفتاح
  • الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
  • الهجوم: حسين الشحات -  وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر 

أما بدلاء الأهلي، هم:-

(مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم -  محمود كهربا - بيرسي تاو - رضا سليم - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني).

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا