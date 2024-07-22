عاجل.. تشكيل الأهلي أمام بيراميدز اليوم في الجولة الـ31 ببطولة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر، تشكيل فريقه أمام بيراميدز في مباراة الليلة ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

وقرر كولر خوض مباراة الليلة أمام بيراميدز بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع رامي ربيعة وعبدالمنعم وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح، وبالوسط مروان وإمام عاشور وأكرم وفي الهجوم الشحات ووسام أبو علي وطاهر.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز اليوم فى الدوري

تنطلق مباراة الأهلى وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، يتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات، على أرضية استاد الدفاع الجوي.

ترتيب الاهلى وبيراميدز في الدوري قبل مواجهة الليلة

يتصدر فريق بيراميدز صدارة جدول الترتيب قبل مباراة اليوم بـ68 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز خلالها بـ21 وتعادل في 3 أخرى وخسر اثنين، فيما يأتي الأهلي وصيفا برصيد 63 نقطة بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين.

القنوات الناقلة مباراة الأهلى وبيراميدز

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مالكة حقوق البث الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، عن نقل مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من ألمع نجوم الكرة.