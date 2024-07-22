نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. الخليفي يشارك في حمل الشعلة الأولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك القطري ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، في مسار شعلة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الخليفي يحمل الشعلة الأولمبية في شوارع فينيو

قام ناصر الخليفي، بحمل الشعلة للمرة الأولى وذلك قبل أربعة أيام على افتتاح أولمبياد باريس.

وحمل ناصر الخليفي، بصحبة عدد كبير من المشجعين الباريسيين، الشعلة الأولمبية في شوارع فينيو "إيسون".

ومرر ناصر الخليفي، بعد أن قطع مسافة 500 متر، الشعلة إلى ماري رولاند بيرو، رئيسة نادي الجودو المحلي، والذي شهد مرور جمال بوراس، رئيس باريس سان جيرمان للجودو، بصالة الجودو الخاصة به.

وتستمر فعاليات الشعلة حتى يوم حفل افتتاح الدورة الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي سيقام على ضفاف نهر السين، يوم 26 يوليو الجاري.

وأعرب الخليفي خلال تصريحاته عبر شبكة “بي إن سبورتس”، عن شعوره بالفخر لمشاركته في حمل الشعلة الأولمبية ممثلًا عن كل العرب، مؤكدًا أن المشاركة في الحدث كان حلمًا راوده كثيرًا.