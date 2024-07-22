نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعي لخطف نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشير بعض التقارير الصحفية إلي اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع نجم الفريق الأول لمانشستر يونايتد

وأكدت المصادر رغبة النادي الفرنسي بتعويض صفقة مبابي بالتعاقد مع البرتغالي برونو فيرناندز لقيادة الفريق في الموسم القادم

واستغلت الإدارة البارسية تصريحات اللاعب قبل بداية بطولة اليورو أن قرار الرحيل سيتم إتخاذه بعد البطولة فيما كان رد مدربه ايرك تين هاج بأنه يرغب في استمرار اللاعب البرتغالي.

لم يتقدم باريس حتي الأن بعرض رسمي للفريق الإنجليزي للاعب صاحب 29 عاما،علي الجانب الآخر

المفاوضات بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مستمرة، بشأن انتقال مانويل أوجارتي إلى النادي الإنجليزي في الصيف الجاري.



وشارك برونو منذ انضمامه للنادي الإنجليزي في يناير 2020 من سبورتينج لشبونة، شارك في 233 مباراة وسجل 79 هدفًا وصنع 66 بمختلف المسابقات.