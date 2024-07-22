نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أصغر لاعبة ببعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد اللاعبة ملك توفيق أصغر لاعبة تمثل المنتخب المصري لألعاب الماء في منافسات «الغطس» وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

ملك توفيق أصغر لاعبة تمثل ألعاب الماء في الأولمبياد

وتبلغ ملك توفيق من العمر 16 سنة و6 شهور، لتكون ثاني أصغر لاعبة موجودة في البعثة المصرية بعد سارة عمرو لاعبة سلاح الشيش التي لديها 14 سنة.

وتمكنت اللاعبة ملك توفيق من التأهل للأولمبياد بعد تحقيقها إنجاز كبير في البطولة الأفريقية المؤهلة والتي أقيمت العام الماضي في جنوب إفريقيا.

وحصلت ملك توفيق على الميدالية الذهبية في منافسات سلم ثابت 10 متر بالبطولة الأفريقية.

ويمثل المنتخب المصري لألعاب الماء «الغطس» في الأولمبياد الرباعي: “محمد فاروق، رامز ضياء، مها عامر، وملك توفيق“.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعب ولاعبة أساسيين و16 لاعب احتياطي بإجمالي 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ مشاركات العرب وإفريقيا.