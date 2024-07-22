طاهر محمد طاهر يتعرض للإصابة خلال الاحماءات قبل انطلاق مباراة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -



تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر للإصابة؛ وذلك خلال احماءات الأهلي قبل انطلاق مباراة بيراميدز، التي من المقرر أن تجمع الفريقين بعد قليل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.



بينما يدخل بيراميدز بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي