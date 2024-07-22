نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فيوتشر وسموحة في لقاء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق فيوتشر، عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه أمام سموحه المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل فيوتشر، جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، خالد رضا، جوزيف نجويم.

خط الوسط: غانم محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، على ياسر.

خط الهجوم: أحمد عاطف

كما أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه أيضًا عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به لقاء اليوم.

وجاء تشكيل سموحة كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، عبد الله بستنجى، أبوبكر ليادى

خط الوسط: عمرو قلاوه، دوكو دودو، محمد كناريا، مصطفى البدري، حمدى علاء

خط الهجوم: حسام حسن

ويحتل فريق سموحه المركز السادس برصيد 45 نقطة بينما يحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 39 نقطة.