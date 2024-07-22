نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم بديلا لـ طاهر محمد طاهر بعد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل النادي الأهلي ضيفا على حساب بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بشد عضلي قبل بداية المباراة ليحل محله رضا سليم في التشكيل الأساسي.



وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام مضيفه بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي أمام بيراميدز على النحو التالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.



موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الدفاع الجوي "30يونيو" المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.