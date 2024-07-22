الارشيف / الرياضة

عاجل.. طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد قبل انطلاق مباراة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب يكشف حجم إصابة طاهر محمد قبل انطلاق مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد، تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء قبل انطلاق وبيراميدز وفضل الجهاز الفني والطبي استبداله.

إصابة طاهر محمد بإلتواء في الكاحل

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مشاركة رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر بعد تعرض الأخير للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ‏الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا