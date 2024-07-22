نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد قبل انطلاق مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد، تعرض لإصابة بالتواء في كاحل القدم أثناء مشاركته في عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز وفضل الجهاز الفني والطبي استبداله.

إصابة طاهر محمد بإلتواء في الكاحل

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مشاركة رضا سليم بدلا من طاهر محمد طاهر بعد تعرض الأخير للإصابة.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات ‏الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.‏