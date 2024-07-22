نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يضع قائمة أولية لتعويض إصابة عصام ثروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وضع مسئولو النادي المصري البورسعيدي قائمة أولية لحراس المرمى المحتملين لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تعرض حارس المرمى عصام ثروت لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

تعرض عصام ثروت للإصابة خلال مران الفريق قبل مباراة المصري والمقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز حيث تستدعي هذه الإصابة إلى ضرورة إجراء عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأدت هذه الإصابة إلي صدمة للجهاز الفني والجماهير، خاصة وأن ثروت يعد من العناصر الأساسية في الفريق.

ومن جانبه، بدأ الجهاز الفني والإداري في البحث عن بدائل مناسبة لتعويض غياب ثروت، حيث تم إعداد قائمة أولية تضم عددا من حراس المرمى المميزين الذين يمكنهم تلبية احتياجات الفريق في الموسم المقبل ويتم حاليا دراسة الأسماء المتاحة والتفاوض مع الأندية واللاعبين للوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة.

يأمل النادي المصري في إنهاء هذه الصفقة في أسرع وقت ممكن لضمان جاهزية الفريق لمنافسات الموسم المقبل، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظره في البطولات المحلية والإفريقية.