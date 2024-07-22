نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الشيبي يثير الجدل بتصرفه تجاه لاعبي الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، مصافحة لاعبي الأهلي قبل بداية اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الشيبي يرفض مصافحة لاعبي الأهلي

خرج محمد الشيبي، من الصف لحظة مصافحة لاعبي الأهلي وبيراميدز، وذلك على خلفية أزمته الشهيرة مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر.

ويتواجد الشيبي، أساسيًا في تشكيل بيراميدز بلقاء الليلة، وكذلك حسين الشحات يأتي ضمن ثلاثي هجوم الأهلي.

ويأتي تشكيل بيراميدز للقاء الأهلي، على النحو التالي: