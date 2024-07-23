نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمات تتواصل في مباراة بيراميدز والسر في مروان حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت الأزمات متواصلة في مباراة بيراميدز والنادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الحادي والثلاثون من عمر الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وعقب نهاية المباراة ظهر مروان حمدي لاعب بيراميدز وهو يوجه السباب لجماهير الأهلي في لقطة وصفها الجماهير بالمشينة.

مروان حمدي أزمات مستمرة

ويعد مروان حمدي راعي الأزمات في الأندية والتي يعد اخرها المصري البورسعيدي والذي وجه السباب لجماهير المصري البورسعيدي.

وحتى الان لم يظهر أي رد فعل من جانب نادي بيراميدز وسط هجوم جماهيري بعد أزمة الشيبي.

ويذكر أن الأهلي قد كرر فوزه ذهابا بثلاثية مقابل هدفين و إيابا بهدف وحيد ليقترب لحسم اللقب.