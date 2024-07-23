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أحمد جودة - القاهرة - إعترف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الإنجليزي بأن هناك حاجة إلى ترقيات في الفريق إذا كان فريقه يريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقترب الفريق من التعاقد مع الإيطالي ريكاردو كالافيوري مدافع فريق بولونيا.

مدرب أرسنال: يتعين علينا أن نتحسن

ويلعب أرسنال أمام كل من بورنموث ومانشستر يونايتد هذا الأسبوع في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قبل ملاقاة ليفربول في فيلادلفيا الأسبوع القادم ضمن جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أرتيتا: "يتعين علينا أن نتحسن، فالوصول إلى الكمال في هذه البطولة يتطلب معايير مختلفة لربط هذه الكلمة بالفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما يتعين علينا القيام به".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى الإرتقاء بكل ما نقوم به، علينا أن نتحسن في كل المجالات وهذا ما نحاول القيام به".

وعندما سئل عن مدافع بولونيا متعدد المهارات ريكاردو كالافيوري قال أرتيتا: "لا، لسوء الحظ ليس (تحديثا) ولكن من الواضح أننا نعلم أن هناك مراكز معينة نريد تحسينها ومنح الفريق موارد أفضل من حيث الأعداد حيث نعاني من نقص، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

ويتواجد لاعبو منتخب إنجلترا بوكايو ساكا وديكلان رايس وأرون رامسديل مع أرسنال بعد حصولهم على راحة إضافية بعد خسارتهم في نهائي كأس أمم أوروبا أمام إسبانيا.

وسجل ساكا ركلة الجزاء في فوز إنجلترا في الدور ربع النهائي أمام سويسرا، وجاء ذلك بعد أن أهدر كل من ساكا وجادون سانشو وماركوس راشفورد لركلات الجزاء في نهائي بطولة أمم أوروبا قبل ثلاث سنوات، وهو ما قوبل بسيل من الإساءات العنصرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

لقد ترك صمود الجناح الإسباني مرتاحا.

وقال أرتيتا: "كنت متوترا للغاية، تعود تلك اللحظة إلى ذهني قبل بضع سنوات، لكنه أظهر الكثير من الشجاعة والتصميم والهدوء ليتعامل مع الأمر بالطريقة التي فعلها".

وأضاف: "دوره ينمو ويتطور بإستمرار، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وأحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب الوطني".

وبالرغم من أن فوز إسبانيا بكأس أمم أوروبا ترك المدرب الإسباني يشعر بشعور مختلط، حيث يضم فريقه لاعبين من منتخب إنجلترا.

وأتم: "أنا فخور للغاية بمنتخب بلادي، لقد كانت لحظة عظيمة بالنسبة لنا أن نفوز باللقب مرة أخرى مع هذا الجيل (الإسباني) الذي كان عليه أن يكسب اللقب بجدارة في السنوات القليلة الماضية، حتى يحصل هذا الإيمان، وفي الوقت نفسه، أشعر بالحزن، لانك تحب لاعبيك، وتريد الأفضل لهم، لقد كانت لحظة صعبة بالنسبة لهم".

