نجم الأهلي يطالب بمعاقبة الشيبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن بيراميدز لم يواجه فريق قوي قبل مواجهة الأهلي، وخرج من دوري أبطال إفريقيا مبكرًا عندما واجه فرق قوية، وفاز على بعض الفرق في الدوري المصري ولكن مستوى المارد الأحمر يختلف تمامًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز سنحت له فرصة جيدة للمنافسة على الدوري، لكن إدارة النادي لا تتمتع بالاحترافية، ومن حقهم المنافسة على اللقب وهذا ليس حكرًا على الفرق الجماهيرية، وكرة القدم أصبحت استثمار بعيدًا عن الجوانب الجماهيرية".

وأضاف: "بيراميدز واجه فرق كثيرة لم يكن لديها جماهير، وهو يتفوق عليها، والأندية الشعبية تعاني من قلة الموارد المالية، ولا أعرف من أين سيأتوا بالفلوس، ولا بد أن يكون بعض الفرق الخاصة تدعم الأندية الشعبية".

وواصل: "محمد الشيبي لاعب جيد لكنه دائم يستفز المنافسين، وسبق وكرر نفس الافعال مع علي معلول، فلماذا هو اللاعب الوحيد في بيراميدز الذي يرتكب تلك الأفعال".

وأكمل: "الزمالك منح الأهلي راحة، وبيراميدز جعل مسئولي المارد الأحمر أكثر تلاحمًا وقوة مع جماهيره، الأندية المنافسة في مصر (ناس طيبة)، وحتى مشجعي بيراميدز جاءوا لتشجيع الأهلي في المباراة".

وتابع: "هناك حركة مشينة قام بها محمد الشيبي لاعب بيراميدز، ولا بد من معاقبته بشكل رسمي من جانب رابطة الأندية، ولو حسين الشحات تمت معاقبته بشكل قوي، لم نكن لنصل لتلك الأمور، لا بد من التعامل بشكل قوي مع تلك الأفعال.. لا بد من التعامل بقوة لمنع تكرار هذه الأمور مستقبلا ".

وأشاد عبدالجليل بقدرات مارسيل كولر، وقال: "كولر تفوق كثيرا على بيتسو موسيماني في قصة تجهيز كل اللاعبين، الجنوب إفريقي كان يعتمد على 14 لاعب فقط، بينما باقي الأسماء كانت بعيدة، كولر صنع مجموعة كبيرة من اللاعبين قادرة على اللعب في أي وقت".

وأتم: "الأهلي يمتلك مستوى أفضل من ذلك، ولا أريد أن استعين بمقولة صالح سليم، حتى لا تزعل مني باقي أندية الدوري المصري".

وأتم: "محمد الشيبي قد لا يكون متعمدًا ان يذهب لـ حسين الشحات من الاساس لكنه موقف في المباراة وتغطية عكسية، ولولا قيام حسين الشحات برفع قدمه كان من الممكن أن يتعرض لاصابة قوية في اللقاء".