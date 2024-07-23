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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس نادي روساريو سنترال الأرجنتيني، جونزالو بيوسو، أن العودة المحتملة والمنتظرة للنجم أنخيل دي ماريا للنادي الذي يعشقه فشلت بسبب غياب الأمن في مقاطعة سانتا في التي ينتمي إليها النادي.

دي ماريا يرفض اللعب في روساريو سنترال

وقال بيوسو في تصريحات لراديو (Radio 2 Rosario) "لقد أخبرني بقراره السبت بأنه لن يعود للنادي لأنه لا يشعر بوجود ضمانات خاصة بالأمن له ولعائلته على حد سواء".



وأضاف "الأمر مؤلم بالنسبة لنا، لأننا كنا نرغب بشدة في قدومه. نحترم قراره كثيرًا، ولكن سنترال أمامه مباراة الثلاثاء، وعلينا النظر للمستقبل".

وكانت أسرة صاحب الـ36 عامًا تلقت في مارس (آذار) الماضي رسالة تهديد في منزلها في روساريو، المدينة التي تعيش مؤخرًا حالة من الانفلات والعنف متعلقة بتجارة المخدرات.

كما أوضح رئيس النادي أنه كان أيضًا ضحية رسائل تهديد له ولعائلته عندما تولى الرئاسة، قبل أن تتحول هذه الرسائل فيما بعد إلى "رسائل دعم".

ويقضي دي ماريا فترة الراحة السلبية بعد أن شارك في تتويج "الألبيسيليستي" بلقب كوبا أمريكا الـ16 منذ أيام في الولايات المتحدة.

