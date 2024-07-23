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أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع نادي مانشستر سيتي إلى التعاقد مع إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن مستقبل لاعب الفريق البلجيكي كيفين دي بروين.

وينتهي عقد دي بروين مع السيتي بعد عام واحد، وهو مطلوب من جانب نادي إتحاد جدة السعودي، وإعترف دي بروين الشهر الماضي بأنه قد يستسلم لإغراء الرحيل عن السيتزنز بسبب "المبالغ الضخمة" المعروضة في الدوري السعودي للمحترفين، لكن التقارير التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي والتي أفادت بأنه وافق على عقد مع الفريق الذي عين لوران بلان مؤخرا مديرا فنيا للفريق لم تكن دقيقة.

مانشستر سيتي يتطلع إلى التعاقد مع لاعب كريستال بالاس

ومع ذلك، يعتقد أن السيتي يستعد لرحيل دي بروين البالغ من العمر 33 عاما المحتمل ويرى لاعب كريستال بالاس، الذي شارك كبديل مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024، كبديل محتمل، ومن المفهوم أن بيب جوارديولا مدرب المان سيتي يقدر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بشكل كبير وكان السيتي قريبا من التقدم بعرض لضم إيزي الصيف الماضي قبل التعاقد مع ماتيوس نيوس اللاعب الدولي البرتغالي الذي تم إنتقاله إلى الفريق قادما من وولفرهامبتون مقابل نحو 50 مليون جنيه إسترليني.



ويعتزم بالاس الإحتفاظ بلاعبه بعد رحيل مايكل أوليس إلى بايرن ميونيخ، يمتد العقد الذي وقعه إيزي في نوفمبر الماضي لمدة ثلاث سنوات، ويعتقد أنه يحتوي على شرط جزائي بقيمة لا تقل عن 60 مليون جنيه إسترليني، بالرغم من أن التكلفة قد تصل إلى 70 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات المضمنة.



كما إجتذب إيزي إهتمام ناديي أرسنال وتوتنهام هذا الصيف، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانهما تحمل مثل هذه المبالغ الباهظة بالنظر إلى القيود المفروضة على الإنفاق بموجب قواعد الربحية والإستدامة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



كما أبدى بالاس إهتمامه بالتعاقد مع إميل سميث رو لاعب أرسنال لكنه يواجه منافسة من نادي فولهام على المهاجم، كما رفض مارسيليا عرضا لكريستال بالاس لهدفه القديم المهاجم السنغالي إسماعيل سار، حيث فشل مهاجم السنغال في الإستقرار بعد رحيله عن واتفورد الإنجليزي العام الماضي، وورد أن ساوثهامبتون قدم عرضا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني لجيسورون راك ساكي، على الرغم من إعتقاد البعض أن كريستال بالاس يفضل إعارة المهاجم البالغ من العمر 21 عاما.