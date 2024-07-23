نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي السابق بعد هزيمة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقدم أفضل فتراته الفنية هذا الموسم واستحق الفوز على فريق بيراميدز.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب بيراميدز، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال محمود أبو الدهب خلال تصريحات تلفزيونية: الأهلي ليس له منافس في بطولة الدوري الممتاز ومارسيل كولر أدار المباراة بشكل جيد وحقق فوز مستحق على فريق بيراميدز.

وتابع: الأهلي يستحق التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد موسم شاق والتغلب على كل منافسيه هذا الموسم.

