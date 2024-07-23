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أحمد جودة - القاهرة - يسعى أتلتيكو مدريد إلى ضم كل من كونور غالاغر لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني في الوقت الحالي.



وتدرك إدارة أتلتيكو أنه سيتعين عليها رفع عرض ضم لاعب تشيلسي البالغ 20 مليون دولار.



كما يسعى كل من أرسنال وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب.

أتلتيكو يسعى لضم لاعبي تشيلسي وسوسيداد



فيما طلب ميرينو لاعب سوسيداد بعض الوقت لتحليل العروض المطروحة على الطاولة واتخاذ القرار.



فيما يريد البلوز ما لا يقل عن 40 مليون لغالاغر حيث أنه لاعب منتخب إنجلترا، ويبلغ من العمر 24 عاما وأمامه مواسم عديدة ليقدم أداء جيدا.