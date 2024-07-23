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أتلتيكو يسعى لضم لاعبي تشيلسي وسوسيداد

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى أتلتيكو مدريد إلى ضم كل من كونور غالاغر لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، وميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني في الوقت الحالي.


وتدرك إدارة أتلتيكو أنه سيتعين عليها رفع عرض ضم لاعب تشيلسي البالغ 20 مليون دولار.


كما يسعى كل من أرسنال وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب.

أتلتيكو يسعى لضم لاعبي تشيلسي وسوسيداد


فيما طلب ميرينو لاعب سوسيداد بعض الوقت لتحليل العروض المطروحة على الطاولة واتخاذ القرار.


فيما يريد البلوز ما لا يقل عن 40 مليون لغالاغر حيث أنه لاعب منتخب إنجلترا، ويبلغ من العمر 24 عاما وأمامه مواسم عديدة ليقدم أداء جيدا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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