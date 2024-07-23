نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في الدوري المصري.. وسام أبوعلي يحقق أرقام قياسية مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إحصائية مميزة وتاريخية له مع المارد الأحمر، وذلك بعدما نجح في تسجيل هدف في شباك بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ببطولة الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

وتمكن فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، من تحقيق الفوز على نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، سجله الفلسطيني وسام أبو علي، ليقتنص المارد الأحمر ثلاث نقاط غالية.

وسام أبو علي يبصم على رقم قياسي مع الأهلي

وأكد الناقد الرياضي محمد جمال في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لأول مرة تحدث في الدوري المصري، أن يكون لاعب كرة قدم لعب 1000 دقيقة أو أكثر بما يعادل 11 مباراة بشكل أساسي، يكون عدد الأهداف الذي سجلها تساوي عدد المباريات التي خاضها".

وتابع:" كما وصل عدد مساهمات وسام أبو علي إلى 15 هدف، في 11 مباراة وبذلك فإنه تجاوز عدد الأهداف المتوقعة، وبذلك فإن هذا اللاعب تجاوز كل الأرقام الخاصة بالدوري المصري، بعد 1000 دقيقة فقط مع المارد الأحمر ".

وأشار محمد جمال: "وسام أبو علي بات ثالث هدافي الدوري المصري، ولازال لفريق الأهلي مباريات سيلعبها أكثر من أي فريق في البطولة، وحقق كل ذلك وهو شارك في 1000 دقيقة فقط".

واختتم:" وسام أبوعلي، فعل شيئين في لقطة إصابة حسين الشحات، أولها أن يطمئن على اللاعب وكان يحمي اللاعب من تدافع لاعبي بيراميدز، كما حمى اللاعب كذلك من ردة فعله، التي لن تكون سهلة، وهذا يدل على أن وسام شخص ذهنه حاضر ووعي لدى لاعب صغير، ويدل على أنه شخص نموذج".

