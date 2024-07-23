نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الاهلي يحسم التعاقد مع الصفقة الذهبية ورحيل مدرب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 23-7-2024 في السطور التالية:

يحيى عطية الله يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

باتت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على أعتاب حسم التعاقد مع النجم المغربي يحى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الناقد الرياضي محمد جمال، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" يحى عطية الله وقع بشكل رسمي مع النادي الأهلي منذ أسبوع".

وأضاف:" الأمور كانت متوقفة بسبب تفصيلة، أن النادي الأهلي كان يريد اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع، وهذا الأمر من المفترض أنه تم الاتفاق عليه أمس، ومن المتوقع أن يتعاقد الأهلي مع لاعب جديد، خلال الأيام القادمة".

رحيل مدرب برشلونة يضع لابورتا في ورطة

رسميا سيكون رافا ماركيز مدرب برشلونة للشباب السابق مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب المكسيك بقيادة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق حتى كأس العالم 2026، ثم سيتولى تدريب المنتخب في الطريق إلى مونديال 2030، وبالتالي سيخوض ماركيز تحديا إحترافيا جديدا بعد الرحيل عن برشلونة يوم الأحد الماضي، وسيكون مسؤولا عن عملية تحديد المواهب من اللاعبين لتمثيل منتخب المكسيك في كأس العالم 2030، إلى جانب تدريب وتشجيع اللاعبين الشباب الذين هم بالفعل جزء من المنتخب الوطني.

وقال ديوليو دافينو المدير الرياضي للمنتخب المكسيكي: "لمرافقة المشروع مع خافيير، نفكر في أحد أبرز لاعبي كرة القدم في المكسيك، والذي يتمتع بمسيرة رائعة في كرة القدم الوطنية والدولية، والذي بدأ وقته كمدرب في فريق رمزي في كرة القدم العالمية، ولمن نحن عرضت أن أكون مساعدا لخافيير حتى عام 2026 حتى يتمكن من المساهمة بمعرفته في هذين العامين ومن ثم تولي قيادة التوجيه الفني في عملية 2026-2030، يسعدنا جدا أن نشارككم إنضام رافا ماركيز إلى الجهاز الفني للمنتخب".

وكان العرض المقدم من الإتحاد المكسيكي لكرة القدم لماركيز مغريا للغاية من الناحية المالية وسيسمح له بمواصلة العيش في أوروبا لمتابعة اللاعبين المكسيكيين الناشئين في القارة العجوز عن كثب، بالطبع، وفقا لما أشاروا إليه في المكسيك، فإن رافا ماركيز لديه بند يسمح له بالحصول على تسهيلات للخروج في حالة وصول عرض من نادي مثير للإهتمام.

وأعلن برشلونة أول أمس رحيل رافا ماركيز عن تدريب فريق الشباب بالنادي، حيث توصل المدرب إلى إتفاق مع إدارة البارسا لفسخ تعاقده، من أجل خوض تجربة جديدة.

