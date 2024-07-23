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الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: بافلوفيتش قريب من ميلان.. ماركا: تحضير لوداع ناتشو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: بافلوفيتش قريب من ميلان.. ماركا: تحضير لوداع ناتشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء  الموافق 23-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

 كورييري ديلو سبورت: 

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سولي ما بين الداخل والخارج
عرض روما ٢٨ مليون كحد اقصى
تاريمي بأهدافه الثلاث يقود الانتر للفوز
ايطاليا تستهدف اولمبياد جيدة
ماراتون بي اس جي واوسي مستمر ل ٤٨ ساعة مقبلة
ميلان: بافلوفيتش قريب
كومو يفكر بأرثر ميلو
مع امكانية رحيل ايدرسون السيتي تفكر بجلب الحارس جيجيو

 

 ماركا: 

باقي ٣ ايام للاولمبياد
نريد ان نستحم بالذهب
دوفبيك، التوقيع الذي على وشك السقوط
تحضير لوداع ناتشو


 آس: 

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برونو فيرنانديز " لم ارد ان العب ٦ مباريات"
الخماسي الذهبي مبابي فينيسيوس رودريغو ابراهيم واندريك ١٠٨ هدف سويا"
دوفبيك الاتفاق على وشك السقوط مع الاتلتيكو
فليك " هناك مواحهتان امام ريال مدريد "

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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