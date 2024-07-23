نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة تدون في الصحف العالمية بين مصر وإسرائيل في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والتي تنطلق فعالياتها قبل حفل الافتتاح، فهناك مواجهة مرتقبة بين الفراعنة واسرائيل، ستصبح مدونة في صحف الرأي العام في جميع الدول العربية.

وفقد حقق منتخبي مصر والعراق، العديد من الإنجازات، وشارك بأفضل النتائج في أولمبياد باريس، بعدما أحرز كل منهما المركز الرابع.

وحصل منتخب العراق على المركز الرابع المتقدم في دورة أثنيا لعام 2004، وعلى الجانب الآخر حققت أيضا مصر نفس الإنجاز خلال مناسبتين، وهم الأولى في أمستردام لعام 1928، والأخرى باسم الجمهورية العربية المتحدة عام 1964 بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ووقعت قرعة المنتخب المصري، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات كلا من إسبانيا، جمهورية الدومينيكان وأوزبكستان.



وتنطلق فعاليات أولمبياد باريس، بأول مباراة بين منتخب مصر ضد الدومينيكان في دورة الألعاب الاولمبية، يوم الأربعاء على ملعب لا بوجوار، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

كما يتأهل من كل مجموعة من المجموعات الأربعة المشاركة في الاولمبياد، كل من حائز على المركزين الأول والثاني.



حيث يلعب أول المجموعة الثالثة مع ثاني المجموعة الرابعة، كما يواجه ثاني المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة.

مصر ضد إسرائيل في مواجهة نارية

ومن المحتمل أن تتحدث الصحف العالمية عن لقاء تاريخي من الممكن أن يشهده العالم في واقع أولمبياد باريس بين منتخب مصر وإسرائيل، الذي يقع ضمن المجموعة الرابعة، برفقة كلا من باراغواي ومالي واليابان، وذلك بدئا من الدور ربع النهائي.



فهناك إحتمال كبير من اصطدام منتخب مصر مع إسرائيل، في حين تصدر منتخب الفراعنة لمجموعته وتحقيق إسرائيل مركز الوصافة.

كما أن هناك احتمال آخر أيضا لمواجهة مصر الكيان الصهيوني، وهو تصدر منتخب إسرائيل لمجموعته، وتصدر المصري المركز الثاني.



وبهذه الاحتمالات سيلتقيان المنتخبين في دورة الألعاب الاولمبية 2024، إذا حقق كل منهما الانجازات وواصل كل منهما لنصف النهائي أو النهائي.



وعلى الجانب الآخر، هناك احتمال ايضا غير متوقع بنسبة كبيرة لمواجهة العراق مع إسرائيل في الدور نصف النهائي.



وتبدأ البطولة المؤهلة للاولمبياد باريس بداية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2024، ومن أهمها مباراة منتخب مصر الأولمبي والدومنيكيان، حيث أنها تشهد مشاركة 3 منتخبات عربية أولمبية وهم مصر والمغرب والعراق.

مباراة الأرجنتين ضد المغرب

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت العراق والسعودية، والساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المغرب

أوزبكستان ضد إسبانيا

يلاقي منتخب أوزباكستان نظيره إسبانيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

غينيا ضد نيوزيلندا

ويواجه منتخب غينيا نظيره نيوزيلندا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المدينة المنورة والقدس والدوحة.

مصر ضد الدومينيكان

ويلتقي ممتخب مصر أمام نظيره جمهورية الدومينيكان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمنامة والكويت.

ويواجه منتخب العراق نظيره أوكرانيا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد والدوحة.

اليابان ضد باراغواي

وتنطلق مباراة اليابان ضد باراغواي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وقطر والسعودية.

فرنسا ضد أمريكا

ويواجه منتخب فرنسا نظيره أمريكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة.

مالي ضد الكيان

ويواجه منتخب مباراة مالي نظيره الكيان الصهيوني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

القنوات الناقلة لمواجهات مباريات اولمبياد باريس 2024

ويتم إذاعة مباريات اولمبياد باريس 2024 بشكل حصري ودائم عبر شاشة قناة بي ان سبورت القطرية الرياضية المتاحة بتقنيات HD،

القنوات المجانية

قناة المغربية الرياضية الجديد 2024

التردد: 12683عمودي.

وتذاع على RTL GERMANY الألمانية

عبر قمر أسترا على تردد 10832 أفقي.

قناة ZDF، على قمر استرا 19 عن طريق تردد 11382 أفقي.

وتبث أيضا على قناة IRIB TV قمر انتل سات على التردد 11555 رأسي.

