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أحمد جودة - القاهرة - قرر ياسين الشماخي مهاجم النجم الساحلي التونسي فسخ عقده مع الفريق بعد إنتهاء المدة التي قضت بها لجنة المنازعات بالإتحاد التونسي لكرة القدم.



وجاء ذلك لمنح اللاعب مستحقاته المالية بتاريخ أمس الإثنين.

مهاجم النجم الساحلي يفسخ عقده مع الفريق



ولم يقم النجم بسداد مستحقات اللاعب نظرا لعدم تمكنه من توفير المبلغ المطلوب.



وبذلك تأكد رحيل الشماخي عن صفوف النجم الساحلي بعد أن قضى موسما ونصف الموسم في صفوف الفريق.

