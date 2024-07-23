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أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي ليفربول الإنجليزي مساعيه نحو ضم الجزائري رايان آيت نوري مدافع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت تقارير إعلامية عن أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قدم مستويات لافتة في الموسم الماضي مع الولفر، مما جعله محط أنظار عدد من الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي، حيث تحاول الأندية الثلاث الحصول على خدمات آيت نوري هذا الصيف، لكن يبدو أن إدارة وولفرهامبتون تماطل حتى الرمق الأخير من فترة الإنتقالات من أجل رفع سعر صفقة اللاعب وتحقيق أكبر إستفادة مالية ممكنة.

ليفربول يسعى للتعاقد مع آيت نوري



ووفقا لموقع "كوت أوفسايد" البريطانية فإن ليفربول وضع خطة زمنية محددة للتعاقد مع المدافع الجزائري، وسيحاول النادي الإنجليزي بكل قوته، إنهاء الصفقة قبل نهاية يوليو الحالي، وإن فشل قبل هذه المدة، سيحول أنظاره إلى خيارات أخرى، مما يعني أن مفاوضات ليفربول مع الولفر بشأن اللاعب، لها سقف زمني محدد، ولن تمتد إلى أغسطس المقبل.



وكان رايان آيت نوري قد إستأنف التدريبات الجماعية مع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، إستعدادا للموسم الكروي الجديد، لكنه وفقا لمصادر إنجليزية، يخطط للرحيل عن النادي وخوض تجربة على مستوى أعلى، مع فرق النخبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد أبدى إستعداده للتوقيع مع الريدز أو اليونايتد أو تشيلسي، حال توصل أحد الأندية إلى إتفاق نهائي مع نادي وولفرهامبتون بشأن صيغة الصفقة.



وسيلعب ليفربول مبارياته الودية للموسم الجديد في الولايات المتحدة، حيث سيبدأ جولته بملاقاة ريال بيتيس يوم 27 يوليو الحالي، ثم سيلعب أندية أرسنال والمان يونايتد وإشبيلية، قبل أن يعود إلى إنجلترا، لوضع اللمسات الأخيرة قبل إنطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

