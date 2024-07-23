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أحمد جودة - القاهرة - في ما يلي البرنامج الكامل لمسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس (توقيت غرينيتش):

"أولمبياد باريس".. البرنامج الكامل لمباريات كرة القدم

* الجولة الأولى:

- الأربعاء 24 تموز/يوليو:

(1300 ت غ) الأرجنتين - المغرب (المجموعة الثانية)

أوزبكستان - إسبانيا (المجموعة الثالثة)

(1500) غينيا - نيوزيلندا (المجموعة الاولى)

مصر - جمهورية الدومينيكان (المجموعة الثالثة)

(1700) العراق - أوكرانيا (المجموعة الثانية)

اليابان - الباراغواي (المجموعة الرابعة)

(1900) فرنسا - الولايات المتحدة (المجموعة الأولى)

مالي - إسرائيل (المجموعة الرابعة)



* الجولة الثانية:

- السبت 27 تموز/يوليو

(1300) الأرجنتين - العراق (المجموعة الثانية)

جمهورية الدومينيكان - إسبانيا (المجموعة الثالثة)

(1500) أوكرانيا - المغرب (المجموعة الثانية)

أوزبكستان - مصر (المجموعة الثالثة)

(1700) نيوزيلندا - الولايات المتحدة (المجموعة الأولى)

إسرائيل - الباراغواي (المجموعة الرابعة)

(1900) فرنسا - غينيا (المجموعة الأولى)

اليابان - مالي (المجموعة الرابعة)

* الجولة الثالثة:

- الثلاثاء 30 تموز/يوليو:

المجموعة الثالثة:

(1300) جمهورية الدومينيكان - أوزبكستان

إسبانيا - مصر

المجموعة الثانية:

(1500) أوكرانيا - الأرجنتين

المغرب - العراق

المجموعة الأولى:

(1700) نيوزيلندا - فرنسا

الولايات المتحدة - غينيا

المجموعة الرابعة:

(1900) اسرائيل - اليابان

الباراغواي - مالي

* ربع النهائي

- الجمعة 2 آب/أغسطس:

(1300) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (المباراة رقم 26)

(1500) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (المباراة رقم 28)

(1700) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (المباراة رقم 27)

(1900) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (المباراة رقم 25)

* نصف النهائي

الاثنين 5 آب/أغسطس:

(1600) الفائز في المباراة رقم 26 - الفائز في المباراة رقم 28

(1900) الفائز في المباراة رقم 25 - الفائز في المباراة رقم 27

* مباراة الميدالية البرونزية

الخميس 8 آب/أغسطس:

الخاسران في نصف النهائي

* المباراة النهائية (الميدالية الذهبية):

الجمعة 9 آب/أغسطس:

الفائزان في نصف النهائي