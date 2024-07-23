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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن ترك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حسم مصير كهربا للجنة التخطيط بعد وصول عددا من العروض السعودية للاعب.

شبانة: كولر يطالب التخطيط ببديل محلي لكهربا بعد العروض السعودية

وكشف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كهربا تلقى ثلاثة عروض سعودية من اندية الرياض والخلود ونيوم للانتقال إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف شبانة أن لجنة التخطيط استطلعت رأي كولر الذي لم يبدي أي اعتراض على رحيل اللاعب في حال موافقة اللجنة بشرط ضم بديل محلي له بخلاف المهاجم الأجنبي الذي يتم التفاوض معه حاليا.

