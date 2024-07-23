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مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2024/25

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الأدوار التمهيدية لدوري أدوار أوروبا لموسم 2024/2025، وسط إثارة وقوية كبيرة.

وتنطلق مباريات الأدوار التمهيدية اليوم والتي تشهد 10 مباريات دفعة واحدة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا.

بودو جليمت X ريجاس فوتبولا سكولا – الساعة 6 مساء
بانيفيزيس X جاجيلونيا بياليستوك – الساعة 6:30 مساء
لينكولن ريد امبس X كارباج اغدام – الساعة 7 مساء
أبويل نيقوسيا  X  بيتروكوب – الساعة 8 مساء
مالمو X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء 
دينامو كييف X بارتيزان بلجراد – الساعة 9 مساء
فرينكفاروزي X ذا نيو سينتس – الساعة 9 مساء
سانتا كولوما  X ميتييلاند – الساعة 9 مساء
لوجانو X فناربخشة – الساعة 9:30 مساء
شامروك روفرز X سبارتا براج – الساعة 10 مساء

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال اوروبا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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