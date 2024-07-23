نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2024/25 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الأدوار التمهيدية لدوري أدوار أوروبا لموسم 2024/2025، وسط إثارة وقوية كبيرة.
وتنطلق مباريات الأدوار التمهيدية اليوم والتي تشهد 10 مباريات دفعة واحدة.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا.
بودو جليمت X ريجاس فوتبولا سكولا – الساعة 6 مساء
بانيفيزيس X جاجيلونيا بياليستوك – الساعة 6:30 مساء
لينكولن ريد امبس X كارباج اغدام – الساعة 7 مساء
أبويل نيقوسيا X بيتروكوب – الساعة 8 مساء
مالمو X كي كلاكسفيك – الساعة 8 مساء
دينامو كييف X بارتيزان بلجراد – الساعة 9 مساء
فرينكفاروزي X ذا نيو سينتس – الساعة 9 مساء
سانتا كولوما X ميتييلاند – الساعة 9 مساء
لوجانو X فناربخشة – الساعة 9:30 مساء
شامروك روفرز X سبارتا براج – الساعة 10 مساء
القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا
تنقل مباريات دوري أبطال اوروبا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.