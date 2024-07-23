نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخضرم أغيري يعود لتدريب المكسيك "مرة ثالثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عاد المدرب المخضرم خافيير أغيري للإشراف على منتخب المكسيك لكرة القدم للمرة الثالثة في مسيرته وذلك في محاولة لإحياء آمال البلد المنظم في كأس العالم 2026.

وقال المسؤول في الاتحاد المكسيكي دويليو دافينو في شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: يسعدنا للغاية أن نعلن عن تعيين خافيير أغيري كمدير فني للمنتخب الوطني

وسيكون اللاعب الأسطوري السابق رافايل ماركيز الذي ترك تدريب رديف برشلونة مؤخرًا مساعدا لأغيري، في مسعى إضافي لتعزيز فرص المكسيك في كأس العالم 2026، والتي ستنظمها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

واشرف أغيري (65 عاما) على منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم 2002 و2010 وقاده إلى الدور الثاني في المناسبتين. كما قام بتدريب المنتخبين الياباني والمصري، بالإضافة إلى سلسلة من الأندية الإسبانية بينها أتلتيكو مدريد وإسبانيول وريال مايوركا.

وقال الاتحاد المكسيكي الأسبوع الماضي إنه عرض عقدا جديدا على المدرب السابق خايمي لوزانو حتى عام 2030 يتضمن العمل تحت قيادة مدرب "أكثر خبرة" من 2024 إلى 2026. وبموجب الاتفاق، كان من الممكن أن يعود لوزانو كمدرب رئيسي بين عامي 2026 و2030، لكن الاتحاد أشار إلى أن المدرب رفض العرض وقرر الرحيل.