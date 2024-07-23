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أحمد جودة - القاهرة - يجري الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء اختبارات لحكام الفار غير الحاصلين على الرخص اللازمة، كما تعقد لجنة الحكام بالاتحاد لقاءات مع حكام الدوري المصري الممتاز، لتحليل أبرز الحالات التحكيمية خلال الفترة الماضية.

الاتحاد المصري يجري اختبارات لحكام "الفار"

كما يعقد اليوم اجتماع بين لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والحكام ومخرجي ومصوري التليفزيون المصري، من أجل التنسيق بشأن التفاصيل المتعلقة بزوايا التصوير خلال المباريات.

ويشهد الاجتماع الاتفاق بشأن تحديد جميع زوايا التصوير، من أجل ضمان أفضل زوايا من حيث الوضوح، وتجنب الزوايا الخادعة، وذلك في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير منظومة التحكيم المصري وتقنية الفار.