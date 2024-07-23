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أحمد جودة - القاهرة - أشارت التقارير الصحفية اهتمام نادي بايرن ليفركوزن بموهبة ريال مدريد الصاعدة للاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل.

تشابي ألونسو يسعي لخطف نجم ريال مدريد

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقالا يوضح رغبة المدرب تشابي ألونسو بضم التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد.

ويوجد منافسة شرسة علي خط الهجوم بعد وصول إندريك ومبابي إلي صفوف الميرنجي وسيواجه اللاعب صعوبة في التشكيل الأساسي للفريق.

وأصر ريال مدريد سابقًا على أن جولر لن يذهب إلى أي مكان قبل الموسم المقبل لأنه كان جزءًا من خطط أنشيلوتي.

و تابعت الصحيفة أن عقد اللاعب يضم شرط جزائي بقيمة البالغ 17.5 مليون يورو وأن ميلان مستعد لدفع المبلغ للحصول علي خدمات اللاعب.

ويسعي تشابي ألونسو للتعاقد مع اللاعب للمنافسة علي لقب الدوري الألماني والحفاظ علي لقب الموسم الماضي.