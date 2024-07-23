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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي، تفاصيل المستحقات التي حصل عليها لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي، خلال الموسم الجاري، موضحا أن اللاعبين حصلوا على كافة المستحقات الخاصة بالموسم الماضي.

مصدر في الإسماعيلي: النادي ملتزم بسداد مستحقات اللاعبين ولا صحة للشائعات

وقال المصدر في تصريحات صحفية: "انتشرت الكثير من الشائعات بشأن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم هذا الموسم إلا أن كافة هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة".

وتابع: " 16 لاعبا حصلوا على أكثر من 70% من مستحقاتهم هذا الموسم كما حصل 9 لاعبين على أكثر من 60% من مستحقاتهم بالإضافة إلى حصول 5 لاعبين على أكثر من 50% من مستحقاتهم".

وأتم: "المجلس الحالي تمكن من سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي بالإضافة إلى سداد جزء كبير من مستحقات الموسم الحالي لذلك على من ينشر الأكاذيب تحري الدقة".