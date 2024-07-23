نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل لمشرفى ومدربى قطاع الناشئين بنادي زد قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص كابتن حماده صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم، علي إقامة ورشة عمل، لمدربي وحراس واداري القطاع، استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025/2024، وقدمها الخبير التحكيمي الدولي كابتن جمال الغندور.



وتضمنت ورشة العمل اليوم، التعديلات الجديده الخاصه بقانون التحكيم الدولي، وشرح بعض البنود الهامه لمساعدة جميع مدربي القطاع والإداريين لدراسة كافة التعديلات الجديده الخاصه بالتحكيم وفق معايير علمية وعملية.

وحضر الورشه اليوم كلا من:

كابتن حماده صدقي رئيس القطاع، وكابتن محمد ابو العلا نائب رئيس القطاع، وكابتن مارتن ستيكلنبرج المدير الرياضي، وكابتن فكري صالح المشرف علي مدربي حراس المرمي، والاستاذ سامح جمال الدين المدير الإداري للقطاع، والكابتن عادل صادق نائب المدير الإداري للقطاع.