نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صالح جمعة بتاع بنات وسهر؟ اللاعب يعترف بالحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي والأهلي سابقا، على ما نسب إليه خلال السنوات الماضية، واتهامه دائما من قبل الجماهير بالسهر المتكرر خلال مسيرته الكروية.

صالح جمعة يعترف بالحقيقة

وأفصح صالح جمعة خلال تصريحاته عبر بودكاست في الجول للجول مع الإعلامية دينا الإدريسي قائلا: " كل ذلك الأمر كانت أثناء بداياتي".

وواصل حديثه:" كنت في ذلك الوقت شاب صغير عايش برا، وعندما توجهت إلى المانيا، ثم البرتغال، كنت في مرحلة المراهقة، وهذه مرحلة بتمر على أي مراهق في حياته لكن مع مرور السنين، سيندم".



واتم حديثه متأثرًا:" ندمت على هذه الفترة، من حياتي، احنا جيل اتظلم بسبب السوشيال ميديا، ولكن كان هناك أيضا أشخاص في أيام زمان كانت تفعل ذلك وأكثر من ذلك".