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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي عبد الناصر زيدان، المستشار الإعلامي لنادي السكة الحديد، تقدمه بشكوى رسمية ضد نجم بيراميدز بعد الهجوم عليه.

عبد الناصر زيدان يتقدم بشكوى رسمية ضد نجم بيراميدز بعد الهجوم عليه

وجاء هجوم لاعب بيراميدز على عبد الناصر زيدان، بسبب تعليقه على تناول أحد اللاعبين لحبوب كيمائية لم يتم التعرف عليها قبل مواجهة الأهلي أمس بالدوري المصري الممتاز.

وكان محمود دونجا لاعب بيراميدز قد نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مستشهدا بحديث عبد الناصر زيدان عن تلك اللقطة، كاتبًا:" ولا فيتامين ولا ملين ده علاج لصوت الضفادع صحي من النوم لقى صوته غريب".

ليرد زيدان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" إنتهيت الآن من تقديم بلاغ رسمي للنائب العام مع رفع قضية عاجله ضد لاعب يدعي دونجا، يلعب في بيراميدز ".

وتابع: "مع شكوي رسمية في إتحاد الكره ولجنة الإنصباط.. حيث قام هذا الشخص الذي لا أعرفه بالتنمر علي، وعلي صوتي، وأعاب في خلق الله لي، ولن أرد عليه الإساءة بمثلها ".

وأتم: "ولكن عايز أقول له بكل أدب وإحترام، غيرك لما عمل كده، بطل كوره، فروح ربنا يسترها معاك ويقيك شر الإصابات، ويوفقك فيما هو آت، وشكرًا لك يا محترم ولك التحية والتقدير، وحسبي الله ونعم الوكيل وملتقي في المحكمه ولجنة الإنضباط ".

وكان عبد الناصر زيدان قد أوضح عبر حسابه على فيس بوك، أن لاعبي بيراميدز قامو بسبي خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن رهانه على فوز الأهلي أعاد له هيبته.