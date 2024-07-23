صالح جمعة: كنت عايز افرض شخصيتي في الأهلي.. والمدرب طردني بسبب هذا اللاعب

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أحمد جودة - القاهرة - لام صالح جمعة لاعب الأهلي السابق، والكرخ العراقي سابقآ، على من تسبب في طره سابقا، وتحدث أيضا عن كواليس أزمته السابقة مع عماد متعب.

صالح جمعة: كنت عايز افرض شخصيتي في الأهلي

وصرح صالح جمعة خلال تصريحاته عبر بودكاست من الجول للجول مع الإعلامية دينا الإدريسي قائلا: "كنت أرغب في أن افرض شخصيتي في الأول في النادي الأهلي، ولكن اللاعيبة الكبار في الأهلي كانوا بيرفضوا، ذلك، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت أنهم الأصح وأن نصائحهم ليا كانت في مصلحتي".

واستكمل حديثه: "عماد متعب يمتلك شخصية طيبة، ومؤدب جدا زيادة عن اللزوم، وكانت أزمتي معه هي عبارة عن خناقة تمرين عادية جدًا اشتراك في كرة عادية وقدمت له الاعتذار".

وأتم تصريحاته: "حسام البدري مرة طردني من التدريب الجماعي بسبب تدخل قوي على أحمد فتحي وفتحي كان عصبي جدا لكن حسام البدري طردني في وقتها".