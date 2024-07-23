نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمريك لابورت على أعتاب ريال مدريد الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من نادي النصر السعودي عن حقيقة وصول عرض من نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع المدافع إيمريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الإسبانية قد أشارت في الساعات الماضية إلى اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع إيمريك لابورت خلال الفترة الصيفية الحالية لتعويض رحيل المدافع ناتشو عن الفريق بعد انتهاء عقده.

وأضاف: هناك اتجاه داخل النادي باستمرار لابورت في الموسم المقبل، لصعوبة التعاقد مع مدافع أجنبي جديد بديًلا له بسبب نفاذ ميزانية النادي من لجنة الاستقطاب.

وتابع: الحالة الوحيدة التي قد يغادر بها لابورت الفريق، وصول عرض مالي ضخم لبيعه، ثم الاستفادة من أموال خروجه بتمويل صفقة أجنبية جديدة لتدعيم مركز قلب الدفاع.