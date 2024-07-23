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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ميكيل مورينو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد الإسباني، رفض عرض أتلتيكو مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

ميكيل مورينو يحسم وجهته المقبلة ما بين برشلونة وآرسنال

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن بطل اليورو مع منتخب إسبانيا، رفض الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مورينو سيُفاضل بين عرضي ناديي برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي، اللذان يسعيان للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت التقارير الصحيفة، إلى أن آرسنال سيكون المرشح الأقوي للتعاقد مع مورينو في الميركاتو الصيفي، نظرًا لتفوقه على النادي الكتالوني من حيث السيولة المالية.