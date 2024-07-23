نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتقدم بمذكرة لاتحاد الكرة بسبب تجاوزات لاعب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النادي الأهلي بمذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة المصري، ورابطة الأندية، بسبب ما حدث في مباراة بيراميدز في المباراة التي أقيمت أمس الأثنين، وما بدر من بعض لاعبي الفريق السماوي.

وجاءت المذكرة كالتالي:

"تقدم النادي بمذكرة عاجلة ظهر اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة واللجان المعنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن بعض لاعبي الفريق المنافس، عقب مباراة الأمس في بطولة الدوري بحق جماهير النادي الأهلي.. طلب النادي في مذكرته من رابطة الأندية المحترفة واللجان المختصة بالاتحاد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التجاوزات، للحفاظ على الحقوق الأدبية لجماهيره التي يرفض المساس بها".

ونجح النادي الأهلي من التربع على صدارة ترتيب الدوري المصري، بعد الفوز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثاني من 26 مباراة، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 68 في المركز الأول من 29 مباراة.