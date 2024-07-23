هل يقترب أوسيمين من الدوري السعودي ؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية أن النيجيري فيكتور أوسمين نجم نابولي الإيطالي يفكر في الإنضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن أولوية فيكتور أوسيمين هي الرحيل عن صفوف نابولي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع فيكتور أوسيمين من أجل تدعيم هجوم النادي الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية لكنه لا يريد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 140 مليون يورو في ظل عدم وجود فرصة للتعاقد مع كانج إن لي إلى نابولي بعد أن رفض الإنضمام إلى الدوري الإيطالي.



وأكدت الصحيفة السعودية أن فيكتور أوسيمين يفكر أيضا في عروض الدوري السعودي بعدما ربطت عدة تقارير صحفية مؤخرا بالإنضمام إلى صفوف الأهلي.



ولفتت الصحيفة السعودية أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي الجديد يرغب في رحيل فيكتور أوسيمين من أجل التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الميركاتو الصيفي.



وزعمت تقارير صحفية سعودية وإيطالية مؤخرا أن إدارة الأهلي مستعدة لدفع 140 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد فيكتور أوسيمين من أجل التعاقد معه لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الموسم المقبل.