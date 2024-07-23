نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. مصدر يكشف لـ" دوت الخليج" حقيقة وقف استثمارات بيراميدز داخل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز حقيقة ما يتردد عن وقف استثماراته داخل مصر، وذلك بعد أقتراب الأهلي من حسم بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج الرياضي " أن كل ما يشاع حول تلك الأحاديث ليس له أي أساس من الصحة.

وأكد المصدر:" نحن قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي، وتعرضنا للظلم التحكيمي على مرئي الجميع ".

وتابع:" لا نرغب في تكرار تلك الأزمات، ونريد التنافس العادل، ولكن حول أمر سحب الاستثمار الرياضي الخاص بالنادي من مصر، هو شيء غير مطروح نهائيا، ولم يتم إبلاغنا بأي شيء مثل هذا من مالك النادي ".

وعن زيادة سعر تذاكر المباراة الأخيرة أمام الأهلي، أشار المصدر: "حقنا كنادي التربح، وهذا أمر مسموح به من خلال لوائح إتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة المصرية ".

وعن موقف الشيبي ومروان حمدي قال المصدر:" بيان المدير الرياضي واضح، نحن لدينا لائحة نعمل بها، وسنعاقب كل من أخطأ خلال مباراة الأمس".

وأتم:" نحن منظمة تسعى دائما للتطور، والجميع يرى أن بيراميدز أصبح منافس قوي في جميع البطولات التي يخوضها، وهذا نجاح كبير لنا، ونسعى لتحقيق البطولات خلال السنوات المقبلة، لم ينتهي الأمر بعد".

وفي سياق متصل علم " دوت الخليج الرياضي " من مصادره الخاصة داخل نادي بيراميدز أن مصطفى فتحي سيتعرض للعقوبة خلال الساعات المقبلة، بعد موقفه الأخير مع شريف إكرامي خلال مواجهة الأهلي بالدوري المحلي.

كما أن بيراميدز سيتقدم بشكوى رسمية ضد جمهور الأهلي، حال عدم تعرض جمهور الأهلي للعقوبة، من قبل رابطة الأندية، لما بدر منهم من سباب جماعي للاعبي فريق بيراميدز.