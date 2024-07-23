نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يحسم مصير دي بروين من عروض الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي شدد على أن نجم الفريق البلجيكي كيفن دي بروين سيبقى في صفوفه في الموسم التالي رافضًا ما يدور حول مسألة رحيله إلى الدوري السعودي.



وزعمت تقارير صحفية إمكانية انضمام دي بروين إلى الدوري السعودي وتحديدًا اتحاد جدة السعودي مقابل صفقة ضخمة لكن الصحافة البريطانية أبرزت رفض جوارديولا أي فكرة للسماح لدي بروين البالغ من العمر 33 عامًا بالرحيل في الموسم الماضي ونقلت عنه قبل مباراة مانشستر سيتي الودية أمام سلتيك الإسكتلندي في ولاية كارولاينا الشمالية، قائلا: "كيفن لن يغادر".



ولفتت التقارير الصحفية أن دي بروين غاب عن صفوف مانشستر سيتي لعدة أشهر في الموسم الماضي بداعي الإصابة قبل أن يعود في القسم الثاني منه ويسهم في تحقيق فريقه إنجازًا غير مسبوق بإحرازه الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي.



وعن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي وتحديدًا إلى الدوري السعودي، قال دي بروين في تصريحات صحفية في يونيو الماضي المتوّج ست مرات بلقب الدوري الإنجليزي لقناة أتش أل أن البلجيكية: "في سنّي يجب أن تكون منفتحًا على أي شيء، تتحدثون عن مبالغ مالية ضخمة وقد يكون العقد الأخير في مسيرتي، يجب أن تفكّر أحيانًا بهذا الشيء، بالنسبة لزوجتي ميشيل لا بأس بخوض مغامرة غريبة، هناك نقاشات نجريها بصفتنا عائلة، لا يزال لدي موسم واحد على انتهاء عقدي".



واختتم دي بروين تصريحاته قائلا: "ابني البكر يبلغ الثامنة ولا يعرف سوى إنجلترا، يسألني حتى متى سأبقى مع مانشستر سيتي. عندما يحين الوقت، يجب أن نتعامل مع الأمر بطريقة ما، لحصد هذا المبلغ علي ربما ممارسة كرة القدم 15 عامًا، وربما لن أصل إليه".



جدير بالذكر أن دي بروين الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في يونيو 2025 خاض 26 مباراة في مختلف البطولات في الموسم الماضي، وسجّل ستة أهداف ونجح في تقديم 18 تمريرة حاسمة.