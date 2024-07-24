طارق السيد: الزناري يعوض غياب المثلوثي في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن بديل الدولي التونسي حمزة المثلوثي في تشكيل الفارس الأبيض أمام بيراميدز في المباراة المقبلة والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

قال طارق السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، يدخل مصطفى الزناري في تشكيل الزمالك الأساسي أمام بيراميدز لتعويض غياب حمزة المثلوثي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث أمام الداخلية.

وأضاف السيد، ظهرت نية جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك في الاعتماد على مصطفى الزناري في تشكيل الفريق الأساسي بعد الدفع به بديلًا في مواجهة الداخلية الأخيرة، لمجاورة أحمد مجدي في الخط الخلفي، بعدما احتل مكانًا أساسيًا خلال الفترة الأخيرة.