نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أور رد من الأهلي على اعتذار مروان حمدي عن إساءته للنادي وجماهيره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اعتذار مروان حمدي لاعب فريق بيراميدز، عن إساءته للنادي وجماهيره، عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

الأهلي يرفض اعتذار مروان حمدي

وقرر الأهلي اتخاذ الطرق القانونية واللوائحية ضد اللاعب والحصول على كافة الحقوق، بعدما انتشر مقطعا مصورا للاعب يؤكد إصراره على إهانة و"سب" النادي وجماهيره.

وأكد الأهلي مواصلة اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب، مطالبا بالحصول على حق النادي وجماهيره حسب اللوائح والقوانين، رافضا اعتذار اللاعب، مستشهدا بموقف بيراميدز المشابه في موقعة حسين الشحات والشيبي ورفض الأخير الاعتذار.

واعتذر مروان حمدي مهاجم بيراميدز للنادي الأهلي وجماهيره، عما بدر منه، من خلال منشور له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" قال فيه: "‎مساء الخير، فيما يخص الفيديو المتداول بعد مباراة الأمس‏‎ أحب أعتذر لجمهور النادي الأهلي عما بدر مني وأوضح أنني تعرضت للإهانة والسب بوالدي ووالدتي بعد المباراة من بعض الجماهير دون سبب، ولم أبادر بالإساءة مطلقا لأي أحد مع العلم أنني لم أشارك أصلًا في اللقاء.

وأضاف: "أرجو من الجميع تفهم موقفي وأني لم أُبادر بالإساءة أو التعميم لجمهور الأهلي، الذي أقدره وأحترمه تماما، ورد فعلي كان عفويا لأي إنسان يتعرض للإهانة هو وأهل بيته، وردي كان تجاة قلة وجهت لي الإهانة دون أي سبب لكن أنا مقدرتش أكون متصالح مع إهانتي وإهانة والدتي دون وجه حق".

واختتم: "‏‎لاعب الكرة إنسان وليس ملاكا في النهاية، ونحن بشر والموضوع غير مقصود ورد فعلي كان تجاه من أهانوني".