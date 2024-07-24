نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الحسم غدًا.. وكيل يحيى عطية الله يكشف تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محسن المعادي، وكيل أعمال اللاعب يحيى عطية الله، أن اللاعب يمتلك عروضًا من أندية مصرية وأوروبية، ولكن القرار النهائي بشأن مستقبله بيد النادي الروسي.

وكيل يحيى عطية الله يكشف تطورات مفاوضات الأهلي والزمالك

وقال المعادي في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي مجدي عبد الغني: "تلقينا محادثات من النادي الأهلي لضم يحيى عطية الله، لكن لا أعرف تفاصيل العرض المالي للأهلي لدينا اجتماع غدًا لحسم مصير اللاعب."

وأضاف المعادي: "نستقبل اتصالات يومية من أندية أوروبية مهتمة بالتعاقد مع يحيى واسم الأهلي معروف ولنا الشرف في التعاون معه."

واستطرد المعادي قائلًا: "هناك ثلاث فرق كبيرة تتنافس على ضم يحيى عطية الله، من بينها الأهلي والزمالك، في حين أن بيراميدز ليس ضمن المتنافسين كما توجد عروض سعودية وروسية برواتب مغرية، وسيتم اختيار العرض الأنسب للنادي الروسي نحن كنا نشجع الأهلي منذ صغرنا ونعرف كل تفاصيله."