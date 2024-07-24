موعد مباراة مانشستر سيتي وسيلتيك الأسكتلندي الودية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة قوية ودية أمام نظيره فريق سيلتك الاسكتلندي، فجر الغد الأربعاء الموافق 23 يوليو الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيلتك الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره سيلتك الاسكتلندي، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية والنصف فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف فجرا بتوقيت أبو ظبي.

وكان فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، توج بشكل رسمي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الماضي 2023-2024.

ويستعد فريق مانشستر سيتي، لخوض 4 ودية في معسكره بدولة أمريكا، مع كلا من أندية سيلتك الاسكتلندي، ميلان الإيطالي، برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى تشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سيلتك

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات MBC Masr، وقنوات أبو ظبي الرياضية، أعلنت إذاعة المباريات الودية لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وسيتم بث مباراته أمام سيلتك عبر قناة MBC masr 2.