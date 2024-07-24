نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يكشف التشكيل الأقرب لمنتخب مصر الأولمبي أمام الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، لخوض مواجهة هامة أمام نظيره منتخب جمهورية الدومينيكان، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة مصر ضد جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس

وستنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد جمهورية الدومينيكان، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

كريم رمزي يكشف عن تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ميكالي من المتوقع أن يبدأ مباراة جمهورية الدومينيكان؛ بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى: حمزة علاء".

وتابع:" في خط الدفاع؛ سيتواجد أحمد عيد، عمر فايد؛ حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، وفي خط الوسط: محمد النني، ومحمد شحاتة، وقطة أو ميسي، وإبراهيم عادل في جهة اليسار، وزيزو على اليمين، وسيكون أسامة فيصل في الهجوم"

واختتم كريم رمزي:" أوجه رسالتي إلى الجماهير هذه المباريات تحتاج إلى صبر، ولا تبحثون عن أداء مميز من المنتخب الأولمبي، ولكن تحقيق الفوز هو الأهم".